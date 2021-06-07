عشر نصائح لمرضى السكري لتفادي خطر فيروس كورونا

بسبب آثار فيروس كورونا عليهم، ولتفادي خطر الإصابة به، قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من التعليمات والإرشادات لمرضى السكري، مشيرة إلى كيفية التعامل مع هذا الفيروس.

وعبر منشور توعوي لها، وبهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وتفاديا لخطر فيروس كورونا على مرضى السكري، نشرت وزارة الصحة التعليمات والتوجيهات التالية:

اولا: غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.

ثانيا: تجنب لمس الفم أو الأنف أو العين بأيدي غير نظيفة.

ثالثا: تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.

رابعا: التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص، خاصة إذا كان مريض السكري يعيش بمفرده.

خامسا: النوم جيدا.

سادسا: ممارسة الرياضة خاصة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

سابعا: الجلوس تحت أشعة الشمس يوميا لمدة 20 دقيقة للحصول على فيتامين “د”.

ثامنا: الحفاظ على وجود فائض من علاج السكري وخاصة “الأنسلوين”.

تاسعا:ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع اللقاح المضاد لفيروس كورونا

عاشرا: ارتداء الكمامات وتحديدا في الأماكن المزدحمة.

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