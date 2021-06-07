“التكتل المدني” يرفض انتخابات البلديات عن طريق الانتخاب الفردي

رفض التكتل المدني الديمقراطي محاولات العودة عن الانتخاب، وفق نظام القوائم، وتبني الانتخاب الفردي.

وأوضح التكتل، في بيانه، أنه بعدما أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، أن البلديات التي لم تتم فيها انتخابات بعد؛ ستُجرى الانتخابات فيها وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، فيما يتعلق بمقاعد الاقتراع العام؛ ظهرت بعض الأوساط تطالب وزارة الحكم المحلي بإجراء الانتخابات وفق النظام الفردي.

واعتبر أن الانتخاب وفق النظام الفردي لديه عيوب مثل الانتخابات السابقة التي تمت وفق النظام الفردي، بدءًا من انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، وانتخابات بعض بلديات المنطقة الشرقية، قبل توحيد اللجنتيْن المركزيتيْن.

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