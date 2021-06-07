غرفة التجارة “طرابلس” تدعو إلى المشاركة في معرض ليبيا للغذاء

دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، الشركات المنتسبة إليها؛ إلى المشاركة في معرض ليبيا للغذاء.

المعرض، الذي ينظمه مركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس، من 20 إلى 25 من الشهر الجاري؛ يتضمن معرضًا للغذاء ومستلزمات الحفظ والتغليف، إضافةً إلى لقاءات علمية وحلقات نقاش بين المختصين والخبراء وأصحاب التجربة في الاقتصاد والزراعة والتنمية والمهتمين بالقضايا المجتمعية، إلى جانب تسويق المنتجات المحلية، ودعم الصناعات.

وبحسب بيان الغرفة؛ فإن المعرض يعتبر فرصةً للمشاركين لعرض منتجاتهم وتسويقها أمام شخصيات مهتمة بالاقتصاد والزراعة والتنمية المستدامة، كما أنه يوفّر فرصةً للتواصل مع الشركات والمستثمرين وتبادل المعلومات والتجارب في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، إضافةً إلى تعزيز العلاقات وبناء الشراكات المحلية والخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية والصناعات القائمة عليها.

ودعت الغرفة الراغبين من الشركات المنتسبة لها في المشاركة في فعاليات المعرض، إلى ضرورة التواصل مع اللجنة المنظمة للمعرض بمركز تمنهنت للمعارض، عبر هواتفها.

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