صنع الله يبحث إمكانية مساهمة مؤسسة النفط في حلحلة المختنقات ببلدية غات

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية غات الدكتور موسى المهدي، وعضو مجلس النواب عن المدينة نصر محمد، وعضو المجلس الاعلى للدولة عن غات ابكدا الكوني، إمكانية مساهمة المؤسسة في حلحلة بعض المختنقات التي تعاني منها البلدية.

جاء ذلك خلال استقبال صنع الله لوفد بلدية غات أمس الأحد، في المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وضم أيضا المستشار بمجلس النواب الدكتور الخير بيكة ومن أعيان غات، والدكتور إبراهيم الصادق من نشطاء المدينة وعضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس.

وشهد اللقاء مناقشة احتياجات بلدية غات الملحة باعتبارها إحدى مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، وتفعيل مطار غات وتوفير وقود الطيران للشروع في تسيير الرحلات من وإلى مطار غات، والمساعدة في توفير بعض الاحتياجات الأخرى التي تشترط توفرها شركات الطيران.

كما تم بحث متابعة وصول المحروقات إلى بلدية غات بعد انطلاق أربعة قوافل إلى مناطق الجنوب خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك مناقشة عدة مواضيع أخرى تهم المنطقة وسكان بلدية غات.

من جانبه قال صنع الله إن المؤسسة ستستمر في دعم المناطق المجاورة لعملياتها بكل ما تستطيع، رغم شح الميزانيات وحاجتها الماسة لها لتسيير أعمال القطاع وتطويره.

فيما أكد أهمية مطار غات لسكان الجنوب وأهل المدينة تحديدا، في ظل سوء حالة الطرق في الجنوب بشكل عام، مضيفا أن شركة البريقة ستوفر كمية من وقود الطيران كافية لتشغيل المطار، بعد التأكد من توفر اشتراطات التخزين لهذا المنتج الحساس داخل المستودع، نتيجة توقف المطار لفترة طويلة، كما سيتم المساهمة بتوفير بعض الاشتراطات كتوفر سيارات الإطفاء لتحفيز شركات الطيران لفتح رحلات باتجاه مطار غات من جديد.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لديها مشاريع إستراتيجية تمت دراستها وجاهزة للتنفيذ وتخدم مناطق الجنوب بالكامل لكن تحتاج فقط للتمويل من قبل الدولة، وتخصيص ميزانيات كافية للمؤسسة الوطنية للنفط للشروع في تنفيذها بأسرع وقت، وأهم هذه المشاريع، مشروع إنشاء مصفاة الجنوب، ومشروع استخلاص غاز الطهي من الغاز المحروق بحقل الشرارة.

وتابع أنه تم مخاطبة حكومة الوحدة الوطنية بهذا الخصوص على أمل أن يتم اعتماد الميزانيات المطلوبة وتسييلها، لما تشكله هذه المشاريع من أهمية لأهل الجنوب والبلاد بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء هنأ عميد بلدية غات ومرافقيه، المهندس مصطفى صنع الله لنيله جائزة محاربة الفساد الممنوحة من قبل وزارة الخارجية الامريكية.

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