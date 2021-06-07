الجدال: “ليبيا الأحرار” قناة فتنة وكراهية تسعى لجَّر البلاد لحرب جديدة

أعرب المختار الجدال، المحلل السياسي، عن استيائه من أداء قناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين، واستضافتها لخطابات الكراهية، وقال: “أشكروا قطر التي تمولكم مثلما شئتم فأنتم أصلا تُبّع من يومكم وأنتم تشبهون الكلاب في نبحاكم وأوفيا لها حاشا الكلاب من وفائكم”.

أضاف “الجدال”: “الهذيان والشتائم والسباب التي تطلق قناة الأحرار لا تصدر إلا عن أشخاص موتورين ومهرجين ومهزومين ولا علاقة لهم بمن يبحث عن وطن، خطاب الكراهية الذي يصدر عن قنوات الفتنة في تصاعد مستمر، خطاب استفزازي الغاية منه جر الأطراف لحرب جديدة هدفها إطالة أمد الأزمة والعبور إلى 24 ديسمبر دون انتخابات”.

وواصل “الجدال”: “من الواضح جدا تجهيز كراديس المليشيات على عجل الغرض منه أن يصبح الجيش صورة طبق نسخ لصق من المليشيات، لكن مهما وضعوا من عراقيل في طريق الجيش الوطني سينتصر يوما، فلابد أن يكون استقرار الوطن هي العقيدة العسكرية لكل أولئك الذين استعرضوا في بنينا “.

وتابع قائلاً: “طالما اجتمع كل هذا العدد على استقرار وحماية آمن ليبيا الوطن فهم على حق، فبعض هؤلاء جاءوا من أقاصي البلاد متحملين مشاق السفر في سبيل الوطن، في الحقيقة أنا شخصيا أؤيد هؤلاء “المليشيات والمرتزقة” الذين تركوا كل شيء واصطفوا لمقاتلة الإرهاب والجماعات الإسلامية واستعرضوا أمام العالم يوم أستشهد الليبي الحر الطيار جمال بن عامر”.

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