مجلس النواب يطالب بملاحقة منفذي الهجوم الإرهابي في سبها

دان مجلس النواب الليبي، التفجير الإرهابي الذي استهدف تمركز أمني شمال مدينة سبها، وأدى إلى استشهاد رئيس قسم البحث الجنائي فرع سبها، وضابط آخر مرافق له، وإصابة آخرين بجروح.

واستنكر “المجلس” العملية الإرهابية التي تبناها “داعش” في محاولة منه لزعزعة الأمن في المدينة، وقال في بيان: “إن مجلس النواب إذ يستنكر هذه العملية الخسيسة من أيادي الغدر والظلام، يهيب بكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسئولياتها لملاحقة وتتبع بؤر الإرهابيين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استهداف أمن الوطن والمواطن”.

وأصدرت وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي بيانا أعلنت خلاله مسؤوليته عن هجوم سبها الإرهابي ضد ما أسمتهم ” طواغيت حفتر”.

وقال البيان :” بتوفيق الله وتعالي انطلق أحد فرسان الشهادة الأخ محمد المهاجر تقبله الله، بسيارته المفخخة نحو حاجز تفتيش لمليشيا الطاغوت حتفر في منطقة مازق الشمالي مدينة سبها وبعد أن توسط عناصرهم وآلياتهم فجر سيارته المفخخة مما أسفر عن مقتل 4 منهم على الأقل وبينهم ضابط يشغل منصب رئيس فرع البحث الجنائي وضابط آخر يشغل منصب رئيس الشؤون الإدارية للفرع، إضافة لإصابة أخرين وتدمير 3 آليات وإلحاق دمار كبير فى موقع التفجير والله الحمد منه”.