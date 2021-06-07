«الرئاسي»: لجنة أمنية لكشف مرتكبي الهجوم الإرهابي في سبها

عقد المجلس الرئاسي اجتماعا طارئا اليوم الإثنين بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، بخصوص التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش بمديرية أمن سبها.

وقد قرر المجلس مجتمعا عقب الاجتماع، تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب، بهدف جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا.

وجدد المجلس الرئاسي إدانته للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته شهداء الواجب، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب.