«قشوط»: أزمة «التيار الوطني» أن كل شخص يرى نفسه رئيسا على الآخر

أكد الباحث الليبي محمد قشوط، أن «التيار الوطني»، ليس لديه مشروع متكامل؛ يدفع كل التكتلات والمنظمات بالانصهار فيه، والعمل من خلاله.

وقال قشوط في تصريحات لـ«سكاي نيوز»: “كل شخص يرى نفسه رئيسا على الآخر، وإذا لم يسابق التيار الوطني الزمن فسيصارع نفسه، الأمر الذي ستستغله أطراف أخرى”.

وأضاف “تنظيم الإخوان يملك المال، كما زرع عناصره في مؤسسات الدولة، وأهمها المالية والرقابية، ولا يسمح لأعضائه أن ينافسوا بعضهم، لكنه يفتقد الحاضنة الشعبية ولن يتمكن من حشدها لأن الجميع بات واعيا لمخططاته إلا في حالة استمرار انقسام التيار الوطني”.

وتابع “القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، إذا عقد العزم على الترشح للرئاسة، فسيكون أبرز اسم استنادا إلى الرصيد الذي حققه، وكان يراه الليبيون مستحيلا، بإعادة المؤسسة العسكرية لمكانتها الطبيعية، وانتصاراته في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.