مجلس النواب يدين التفجير الإرهابي في سبها ويطالب القوات المسلحة بتتبع بؤر الإرهابيين

ليبيا – أدان مجلس النواب في بيان له اليوم الإثنين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف تمركزًا أمنيًا شمال مدينة سبها، وراح ضحيته رئيس قسم البحث الجنائي فرع سبها، وضابط آخر مرافق له، وأصيب خلاله عدد من الأفراد بجروح، وقد أعلن تنظيم داعش تبنيه لهذه العملية الجبانة، في محاولة منه لزعزعة الأمن بالمدينة.

المجلس استنكر في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه هذه العملية التي وصفها بـ “الخسيسة” من أيادي الغدر والظلام، مهيبًا بكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية تحمل مسؤولياتها لملاحقة وتتبع بؤر الإرهابيين، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استهداف أمن الوطن والمواطن.

وتقدم مجلس النواب بخالص تعازيه ومواساته القلبية لأسر الضحايا وذويهم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية