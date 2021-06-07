دومة: تفجير بوابة أبناء مازق مؤشر خطير في زعزعة الأمن الهش أصلًا في مدينة سبها

ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة قائلًا إن حادثة تفجير بوابة أبناء مازق مؤشر خطير في زعزعة الأمن الهش أصلًا في المدينة.

دومة قال في تغريدة له على موقع “تويتر”: إن الأمن هش في سبها، بسبب تسلل الإرهابيين وانتشار ظاهرة تهريب الوقود والبشر وتجارة المخدرات وحبوب الهلوسة التي تعتبر المصدر الرئيس لتمويل الإرهاب، بالرغم من المخاطبات المتكررة للحكومات المتتالية، والتغطية عليها من الجهات الرقابية.