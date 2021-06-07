مجلس النواب يدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف تمركز أمني شمال مدينة سبها

أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف تمركز أمني شمال مدينة سبها، الذي أدى إلى استشهاد رئيس قسم البحث الجنائي فرع سبها وضابط أخر مرافق له وإصابة عدد من الأفراد بجروح، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنية لهذه العملية الجبانة في محاولة منه لزعزعة الأمن في المدينة.

واستنكر مجلس النواب الليبي في بيان له هذه العملية الخسيسة من أيادي الغدر والظلام.

وجاء في البيان ” يهيب المجلس بكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها لملاحقة وتتبع بؤر الإرهابيين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استهداف أمن الوطن والمواطن”.

وتقدم مجلس النواب بخالص تعازيه وصادق مواساته القلبية لأسر الشهداء وذويهم، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان يمن والشفاء العاجل للجرحى.

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