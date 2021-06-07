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مفوضية الانتخابات: استلمنا كمية من صناديق الاقتراع كجزء من الدعم الدولي

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنها استلمت كمية من صناديق الاقتراع كجزء من الدعم الدولي مقدم للمفوضية عن طريق مشروع تعزيز الانتخابات من أجل ليبيا “بيبول”.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “يأتي هذا في إطار دعم المشروع لاستعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

ومن المقرر إجراء الاستحقاق الانتخابي يوم 24 ديسمبر المقبل، وتعمل اللجنة القانونية بملتقى الحوار على إنجاز القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الليبية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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