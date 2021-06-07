مصر: ندين «تفجير داعش» ونقف مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية مساء أمس الأحد، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: “تتقدم مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها لليبيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين”.

وأضاف البيان “تؤكد مصر مُجددًا على وقوفها الكامل مع ليبيا الشقيقة ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب”.

وأمس الأحد، أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأشد العبارات حادث سبها الإرهابي، واصفة إياه بـ«الجبان» الذي أستهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق مساء السبت الموافق 6 مايو 2021م.

وكشفت الوزارة في إيجاز صحفي ملابسات الحادث قائلة: “قام سائق مركبة ألية نوع شاحنة صغيرة كيا المعروفة بـ«كيا فرسان» كانت تحمل على متنها «خردة» بتفجير المركبة وذلك عند وصوله البوابة المشار إليها مما أدى إلى استشهاد كلا من نقيب إبراهيم عبد النبي الخيالي، رئيس قسم البحث الجنائي سبها وملازم عباس أبوبكر علي، وجرح عدد (5) أعضاء أخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية وإحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة”.