هويدي: القوات المسلحة تمشط منطقة سبها بالكامل ولن تهدأ حتى تثأر لشهداء الواجب

ليبيا – أعلن العقيد صلاح هويدي مدير أمن بنغازي أن قوات الجيش والشرطة يجريان بحثًا مكثفًا في مدينة سبها وضواحيها جنوب البلاد، لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، عقب إعلانه مسؤوليته عن مقتل ضابطين في انفجار سيارة مفخخة بالمدينة أمس الأحد.

هويدي وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين، شدد على أن القوات المسلحة قامت بتمشيط المنطقة بالكامل، ولن تهدأ حتى تثأر لشهداء الواجب، وأن الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية المتمركزة في سبها وضواحيها ستكون في مرمى نيران القوات المسلحة والشرطة بمجرد ضبطهم.

وفيما إذا كان هجوم هذه المرة يختلف عما سبقه، أوضح هويدي أن الجماعات الإرهابية كانت تهاجم من آن إلى آخر الكمائن والبوابات الخاصة بالحراسات في سبها وغيرها من المدن، وكان يتم التصدي لهم بسهولة، إلا أن الأمر اختلف اليوم كون الإرهابي فخخ نفسه وفجَّر سيارة.

هويدي اختتم تصريحه بالقول: “الخطة الآن هي تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، وحادث سبها سيكون مختلفًا عما قبله، وعزيمة رجال الشرطة هذه المرة هي القضاء نهائيًا على تلك الجماعات المسلحة التي تروع الليبيين”.