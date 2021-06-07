كرموس: المؤسسة العسكرية لن تتوحد بوجود حفتر.. والأزمة كبيرة على عكس ما يتصوره البعض

ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن الفارق بين الاستعراضين في الشرق والغرب، أن الاستعراض العسكري الذي دعا اليه “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة) في الشرق انطلق من إرادته الشخصية دون مراعاة التراتبية، دون أخذ الإذن من القائد الأعلى المتمثل في المجلس الرئاسي، أما في مصراته فإن الاستعراض أُجري بعد الحصول على موافقة القائد الأعلى، وترتب عليه حضور رئيس الحكومة، على حد قوله.

كرموس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، رأى أن المؤسسة العسكرية لن توحد في ظل وجود خليفة حفتر، وأن الأزمة كبيرة على عكس ما يتصوره البعض.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية