المتحدثة باسم الرئاسي: خالص تعازينا لذوي شهيدي الهجوم الإرهابي بسبها

دان المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، في تغريدة للمتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، على تويتر.

وهيبة، وفي تغريدة لها على تويتر، قالت: “يدين المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، ويقدّم المجلس أحر التعازي والمواساة لذوي الشهيدين النقيب إبراهيم المناع والنقيب عباس الشريف، اللذين قضيا أثناء تأديتهما واجبهما”.

وأضافت: “يؤكد المجلس الرئاسي عزمه المضي قدما وعدم التراجع في مكافحة الإرهاب والسعي بكافة السبل لتحقيق الأمن في كافة ربوع ليبيا”.

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