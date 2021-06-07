مسؤولة أوروبية تبحث ملفات «الهجرة والأمن» مع الدبيبة

تجري المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، زيارة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، لعقد محادثات مع كبار المسؤولين حول الهجرة، إدارة الحدود والأمن.

ومن المقرر أن تلتقي المفوضة الأوروبية، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والعديد من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية: ” تسعى يوهانسن، إلى العمل مع الليبيين لتحديد أطر مستقبل الدعم السياسي الطويل الأمد المقدم أوروبياً لليبيين”.

وتابع البيان “تؤكد بروكسل على أن دعمها لليبيا يرتكز على محاور أساسية تتعلق الهجرة وإدارة الحدود وكذلك تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد، ووتندرج زيارة المفوضة الأوروبية ضمن إطار تحركات أوروبية نشطة تجاه طرابلس بهدف إبرام صفقة تعاون تتمحور حول الهجرة.

يذكر أن وفداً أوروبياً مؤلف من المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع ووزيري الخارجية الإيطالي والمالطي قد زار طرابلس في 28 مايو الماضي، قبل أن يقوم عبد الحميد الدبيبة بزيارة إلى إيطاليا في اليوم الأخير من الشهر نفسه.