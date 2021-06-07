رغم تبني داعش.. الهنقاري: ما حدث في سبها ليس هجوماً إرهابياً إنما خلاف بين عصابة

تبنى محمد الهنقاري، ضيف قنوات الإخوان الدائم، بوصفه “محلل سياسي” رواية مغايرة لما حدث من هجوم إرهابي لتنظيم داعش على بوابة تفتيش أمنية تابعة لمديرية أمن سبها، يوم أمس الأحد، مشككاً في حقيقة الهجوم، رغم تبني واعتراف التنظيم عبر بيان بثه على وكالة أعماق التابعة له.

الهنقاري، وعلى حسابه بـ”فيسبوك”، قال: “الحقيقة من شهود عيان أنها شاحنة متوسطة كنتر. تحمل خزان بنزينة. توقفت في بوابة مفرق أبناء المازق. من جل دفع الإتاوة ولكن تصرف أحمق من احد أفراد العصابة اللي في البوابة طلعت من البندقية متعه طلقة في الخزان وصار الانفجار”، وفق زعمه.

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