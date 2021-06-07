واشنطن: سنقف في ليبيا مع من يدعم مكافحة الإرهاب

دانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي جدّ يوم الأحد في سبها والذي أودى بحياة ضابطين على الأقل من جهاز البحث الجنائي هما النقيب إبراهيم عبد النبي المانع الخيالي والملازم عباس أبو بكر علي الشريف.

قالت السفارة الأمريكية، في بيان: “بينما ننتظر المزيد من التفاصيل حول هذا التفجير المميت، علينا أن نتذكر أنّ هنالك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا”.

أضاف بيان “السفارة”: “سنقف مع أولئك الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لليبيا، بما في ذلك من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتوحيد مؤسسات البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.