المفوضة الأوروبية تزور ليبيا لبحث ملفات الهجرة وإدارة الحدود والأمن

تزور المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ليبيا اليوم الإثنين، لإجراء محادثات حول «الهجرة إدارة الحدود والأمن».

وستلتقي يوهانسون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة، حسب بيان المفوضية الأوروبية، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وستسعى يوهانسن إلى العمل مع الليبيين «لتحديد أطر» مستقبل الدعم السياسي الطويل الأمد المقدم أوروبيا، وفق البيان.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن دعمه لليبيا يرتكز على محاور أساسية تتعلق بالهجرة وإدارة الحدود وكذلك تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

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