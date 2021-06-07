السفارة الأمريكية تدين تفجير سبها الإرهابي وتصرح: هناك قوى مصممة على تقويض إستقرار ووحدة ليبيا

ليبيا – دانت الولايات المتحدة في بيان لها الهجوم الذي وقع أمس الأحد بمدينة سبها والذي أودى بحياة ضابطين على الأقل من جهاز البحث الجنائي هما النقيب إبراهيم عبد النبي المانع الخيالي والملازم عباس أبو بكر علي الشريف، مؤكدة أنها ننتظر المزيد من التفاصيل حول هذا التفجير المميت،

الولايات المتحدة وفي بيانها الذي نشرته السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي اليوم الإثنين ذكرت بوجود قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا.

وأكدت أنها ستقف مع أولئك الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لليبيا، بما في ذلك من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتوحيد مؤسسات البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية