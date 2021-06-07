مصر: ندين تفجير داعش ونقف مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها مساء أمس الأحد، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين.

الخارجية المصرية، وفي بيان لها اطلعت عليه قناتنا، قالت: “تتقدم مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها لليبيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين”.

وأضافت: “تؤكد مصر مُجددًا على وقوفها الكامل مع ليبيا الشقيقة ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب”.

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