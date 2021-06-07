تكتل فزان النيابي يدين «هجوم سبها» ويدعو إلى تغيير القيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة

دان تكتل فزان النيابي «الهجوم الإرهابي» الذي تعرضت له نقطة للبحث الجنائي قرب بوابة أبناء مازق في مدينة سبها أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة النقيب إبراهيم مناع وزميله النقيب العباس الشريف وإصابة أربعة من زملائهم بجروح.

وطالب التكتل بتغيير جميع القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة «التي فشلت» في إرساء الأمن والاستقرار، وإحالتهم إلى التحقيق، حسب بيان نقله موقع مجلس النواب الإلكتروني، اليوم الإثنين.

كما دعا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والنائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة المتورطين فيه، «وألا تون مثل سابقاتها (مجزرة) قاعدة براك، وعمليات الهاون في العام 2016 و2021، حين قيدت تلك العمليات ضد مجهول».

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وطالب وزارة الصحة إلى تقديم العناية العاجلة للجرحى، وإرسال طائرة خاصة لعلاجهم بالخارج، إسوة بجرحى محاربة الإرهاب في المدن الأخرى، إضافة إلى توجيه وزارة الداخلية بإرسال فرق خاصة لمسرح العمليات الإرهابية، والإفادة بتقرير مفصل يرفع إلى مجلس النواب.

وناشد التكتل العمل على إرسال قوة من الجيش والشرطة لتأمين المنطقة، محملة إياهم «المسؤولية القانونية والأخلاقية» في عدم مكافحة تسلل الإرهابيين للمنطقة، وانتشار تهريب البشر والوقود والمخدرات، وظاهرة الحرابة والقتل والسرقة.

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