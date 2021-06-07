العقيد هويدي لقناتنا: سنقطع دابر الإرهاب بسبها بالتعاون مع القوات المسلحة

أكد رئيس جهاز البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، أن حادث تفجير سبها الذي وقع اليوم بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق، قامت به سيارة مفخخة كان يقودها شخص بسرعة قوية وفجر نفسه عند اقترابه من نقطة التفتيش.

العقيد هويدي، وفي تصريحات خص بها قناتنا، أمس الأحد، قال: “إن الحادث أدى لاستشهاد كل من نقيب إبراهيم عبد النبى الخيالي، رئيس قسم البحث الجنائي سبها، وملازم عباس أبوبكر علي، وجرح 5 أعضاء آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، وإحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة”.

وأوضح أن “البوابة التي شهدت الحادث الإرهابي حديثة الإنشاء، لافتًا إلى أن النقيب إبراهيم، كان أشار إلى ضرورة وجود تمركز بالمنطقة خاصة أن الطريق مؤدي إلى منطقة يعتقد أن بها إرهابيين، فسمح له بإنشاء البوابة، التي أدت إلى تضييق الخناق على الإرهابيين وأعوانهم من خلال عمليات التفتيش ما دفعهم لارتكاب الحادث”.

وأردف: “يبدو أن قرن الدواعش لم يُقطع بعد وأن بعض الفئات الضالة ما زالت تتجول في ليبيا، وأنهم سيظلون يحاولون ولن يألوا جهدا في زعزعة الأمن في ربوع ليبيا”.

وعن التحركات الأمنية بعد الحادث، بين أنه بالتعاون مع اللواء 106 مجحفل، تحرك الفصيل الموجودة بمدينة سبها وطوق المكان بالكامل، فيما يجري الآن البحث والتحري وتحديد كيفية استهداف البوابة ووجهة السيارة المفخخة ومن أين حضرت.

وأكد أن جميع الأجهزة الأمنية تنادت بعد الحادث، حيث إن ليبيا لم تشهد مثل هذه الوقائع منذ زمن بعد أن تم استئصال هذا السرطان من جسد الدولة، إلا أنه يبدو أن هناك بعض الخلايا التي يجب القضاء عليها نهائيا، فيما وعد وزير الداخلية بالدعم وسرعة الرد الذي سيكون قويا.

وأشار إلى أن الضباط بالبوابة ومنهم الشهيدان، هم من المنطقة ويعرفون دروبها ومسالكها وسبق أن قدموا تقارير بوجود تحركات مشبوهة لأشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية إلا أنها كانت معلومات أولية غير مؤكدة، مما دعا إلى إنشاء البوابة بالمنطقة.

واعتبر أن هذا الحادث يجب أن يكون إنذارا لليبيين وخاصة الأجهزة الأمنية بتوخي الحيطة والحذر وتكثيف التحري وجمع المعلومات، بعد أن عاودت هذه المجموعات عملياتها من هذا النوع، والتي بدأت من الجنوب، ولا تتواني في أن تنقل حركتها وإرهابها لباقي المناطق سواء الشرق أو الغرب أو المنطقة الوسطى.

ولفت إلى ضرورة اليقظة والانتباه بالبوابات، وأن تتزايد التمركزات وأن يكون التفتيش بها دقيقا والتعامل على أن هذه المجموعات موجودة في كل مكان حتى لا تتكرر هذه المصيبة، مؤكدا أن الرد على هذه الفئات الضالة سيكون في أقرب وقت، وفي حال التوصل إلى معلومات أكيدة سيتم ضرب هذه المجموعات بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الجرحى تم نقلهم من سبها إلى بنغازي عبر طائرة أقلعت منذ قليل بالتعاون مع القوات المسلحة، كون الجهاز كان متعاونا مع اللواء 106 مجحفل في عملية الطوق والتأمين.

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