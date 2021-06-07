مدير أمن سبها لقناتنا: تشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات تفجير بوابة مفرق أبناء المازق

أكد مدير أمن سبها العميد السنوسي صالح، اليوم الإثنين، أنه تم تشكيل فريق تحقيق من قبل مديرية الأمن والمباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث.

مدير أمن سبها، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن أشلاء الانتحاري موجودة لدى جهاز البحث الجنائي لمعرفة عمره وجمع المعلومات الفنية حولها، مؤكدا أن مكاتب التحري تعمل على كشف هوية مرتكبي الواقعة.

وأضاف أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ونائبه الأول ووزير الداخلية تواصلوا معهم لتذليل الصعاب بسبها من أجل تمكين رجال الأمن من البحث والتحري والسيطرة الأمنية داخل المدينة.

وأكد على أهمية السيطرة على المداخل والمخارج الحدودية خاصة بالجنوب لبسط الأمن داخل ليبيا، مبينًا أن السيطرة على الحدود عمل جبار يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات لكي تتم عملية التأمين.

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