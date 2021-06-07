بعد تفجير سبها.. السفارة الأمريكية: هناك قوى مصممة على تقويض الاستقرار بليبيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل حول الهجوم الذي استهدف بوابة للبحث الجنائي بمفرق آل مازق شمال مدينة سبها مبينة أن هناك قوى مصممة على تقويض الاستقرار في ليبيا.

وأعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها عن إدانتها بشدة الهجوم الذي استهدف سبها أمس الأحد، والذي أودى بحياة ضابطين على الأقل من جهاز البحث الجنائي هما النقيب إبراهيم عبد النبي المانع الخيالي والملازم عباس أبو بكر علي الشريف.

وأضافت السفارة الأمريكية “بينما ننتظر المزيد من التفاصيل حول هذا التفجير المميت، علينا أن نتذكر أنّ هنالك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا”.

وأردفت السفارة الأمريكية “سنقف مع أولئك الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لليبيا، بما في ذلك من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتوحيد مؤسسات البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلنت تنبينه لعملية التفجير الانتحاري التي استهدفت بوابة للبحث الجنائي بمفرق آل مازق شمال مدينة سبها، جنوب ليبيا.