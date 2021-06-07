الهيئة العامة للمعلومات تنفذ 6 مشروعات رقمية من أجل «اقتصاد قائم على المعرفة»

أكدت الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الإثنين، أنها تعكف على تنفيذ تسعة مشروعات «في سبيل النهوض بقطاع المعلومات كقطاع حيوي يدعم رؤية دولة ليبيا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة».

واستقبل رئيس الهيئة عبد الباسط سالم الباعور اليوم، أمين عام ديوان مجلس الوزراء علي الطاهر شلاك في مقر الهيئة بطرابلس، وقدم له عروضاً عن خطط الهيئة وهذه المشروعات التنموية.

وأوضحت الهيئة ان هذه المشروعات هي: مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية، ومشروع دليل المؤشرات الوطنية، ومشروع التقرير الوطني السادس للتنمية البشرية، ومشروع تدقيق ومراجعة وإدارة بيانات قاعدة البيانات الوطنية، ومشروع المراسلات الحكومية ونظام المشتريات، ومشروع الخدمات الإلكترونية، ومشروع الوصول الموحد، ومشروع المنظومة الوطنية للمعلومات، ومشروع إنشاء المركز الوطني للبيانات.

وأشار الباعور إلى أن الهيئة «مكلفة قانوناً بالإشراف عى النظام الوطني للمعلومات، وكذلك إدارة قاعدة البيانات الوطنية فنياً وإدارياً وخدمياً بمقتضى التشريعات النافذة».

من جانبه، أشاد أمين عام ديوان مجلس الوزراء بدور الهيئة في ╤تبني وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تقنية المعلومات، والتي من شأنها أن تساهم في تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي».

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