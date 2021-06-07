تشكيل لجنة للكشف عن ملابسات الهجوم الإرهابي في سبها

قرر المجلس الرئاسي مجتمعا اليوم تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب، للكشف عن ملابسات التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش بمديرية أمن سبها.

وستعمل اللجنة على جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا.

وجدد المجلس الرئاسي إدانته للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته شهداء الواجب، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا