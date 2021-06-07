مؤسسة ألمانية: قلقون من اختفاء مدير «المجتمع المدني» في إجدابيا

عبرت مؤسسة فريدريش إيبرت “الألمانية” في ليبيا عن بالغ قلقها حيال اختفاء الناشط المدني الليبي منصور عاطي مدير فرع مفوضية المجتمع المدني ومدير فرع الهلال الاحمر الليبي في مدينة اجدابيا، عضو لجنة الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا.
قالت المؤسسة، إن منصور عاطي هو أحد الشركاء الذين نعمل معهم على دعم العمل النقابي ,حيث كانت لمنصور مشاركات عدة في اللقاءات و التدريبات النقابية السابقة كما يعتبر من النشطاء الذين نعمل معهم على القضايا التي تهم المجتمع المدني في ليبيا، ونتمنى السلامة لمنصور وأن يعود إلى أهله و عمله و نشاطه المدني في أسرع وقت.
وفي وقت سابق، أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تراقب واقعة اختطاف منصور عاطي المغربي، مطالبة بضرورة إطلاق سراحه فورا.
وقالت السفارة في بيان صادر عنها: “نراقب اختطاف منصور عاطي المغربي وننضم إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري”.
وأمس السبت، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا والناشط المدني.
وقالت البعثة في بيان صادر عنها: “إن المغربي اختطف في 3 يونيو الجاري عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً”.
ودعت البعثة إلى الإفراج غير المشروط عن المغربي، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري.
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