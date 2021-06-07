مؤسسة ألمانية: قلقون من اختفاء مدير «المجتمع المدني» في إجدابيا

عبرت مؤسسة فريدريش إيبرت “الألمانية” في ليبيا عن بالغ قلقها حيال اختفاء الناشط المدني الليبي منصور عاطي مدير فرع مفوضية المجتمع المدني ومدير فرع الهلال الاحمر الليبي في مدينة اجدابيا، عضو لجنة الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا.

قالت المؤسسة، إن منصور عاطي هو أحد الشركاء الذين نعمل معهم على دعم العمل النقابي ,حيث كانت لمنصور مشاركات عدة في اللقاءات و التدريبات النقابية السابقة كما يعتبر من النشطاء الذين نعمل معهم على القضايا التي تهم المجتمع المدني في ليبيا، ونتمنى السلامة لمنصور وأن يعود إلى أهله و عمله و نشاطه المدني في أسرع وقت.

وفي وقت سابق، أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تراقب واقعة اختطاف منصور عاطي المغربي، مطالبة بضرورة إطلاق سراحه فورا.

وقالت السفارة في بيان صادر عنها: “نراقب اختطاف منصور عاطي المغربي وننضم إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري”.

وأمس السبت، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا والناشط المدني.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها: “إن المغربي اختطف في 3 يونيو الجاري عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً”.

ودعت البعثة إلى الإفراج غير المشروط عن المغربي، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري.