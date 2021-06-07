مجلس النواب يدعو الأجهزة الأمنية لملاحقة الإرهابيين

دعا مجلس النواب كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية “لتحمل مسؤولياتها في ملاحقة وتتبع بؤر الإرهابيين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استهداف أمن الوطن والمواطن” بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف تمركز أمني شمال مدينة سبها والذي أعلن تنظيم داعش تبنيه له في “محاولة لزعزعة الأمن في المدينة”.

ودان واستنكر مجلس النواب في بيان له التفجير واصفا إياه بالعملية “الخسيسة من أيدي الغدر والظلام”.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن تبنية للتفجير الانتحاري الذي استهدفت الأحد بوابة للبحث الجنائي بمفرق آل مازق شمال مدينة سبها، جنوب ليبيا وأدى لمقتل النقيب إبراهيم عبد النبي مناع وزميله النقيب العباس أبو بكر الشريف وإصابة أربعة زملائهم بجروح.