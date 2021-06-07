شقيق لشهيد اللواء اطيار جمال بن عامر : القوات المسلحة حلت مشكلة السكن لشقيقي وتعالج نجله المصاب بالسرطان منذ العام 2015

بنغازي 07 يونيو 2021 (وال) – أعلن سالم بن عامر شقيق شهيد الواجب اللواء طيار مقاتل جمال بن عامر أن القوات المسلحة العربية الليبية تكفلت بعلاج نجل الشهيد المصاب بالسرطان منذ العام 2015 ميلادي، على عكس ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استشهاد اللواء الراحل.

وقال بن عامر لوكالة الأنباء الليبية إن القيادة العامة للقوات المسلحة تكفلت كذلك وفي في وقت سابق بحل مشكلة السكن التي كان يعاني منها الشهيد، لافتا إلى أن تدخل زملائه في السلاح الجوي، أثمر حل المشكلتين معاً لكون عائلة بن عامر لم تتعود على طلب حل مشاكلها الخاصة من أحد.

وأوضح سالم بن عامر أن هاذين الأمرين كثر فيهما القيل والقال والاصطياد في المياه العكرة بغية إثارة الفتنة (..) ولأننا من عائلة علمتنا إحقاق الحق كان لزاما هذا التوضيح للأمانة.

وشكر بن عامر باسمه وباسم كافة أفراد أسرته كل من قدم واجب العزاء في حق الشهيد الذي استشهد نتيجة تحطم طائرته المقاتلة ميغ 21 في حفل الذكرى السابعة لثورة الكرامة بعد أن أبعدها من حشود الكراديس العسكرية المستعرضة في قاعدة بنينا الجوية بتاريخ 29 مايو الماضي. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال