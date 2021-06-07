وزير الحكم المحلي يوافق على عقد اجتماع لبلديات المنطقة الشرقية كافة لبحث أزماتها

التقى وزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي»، اليوم الاثنين، برئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية «محمد خطاب البرعصي»، وبحضور عمداء بلديات جرس والساحل وجنوب الجبل الأخضر.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، بحث اللقاء أبرز الصعوبات الإدارية التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية ، حيث تم الاتفاق على ضرورة الإعداد لاجتماع مع كافة بلديات المنطقة الشرقية لمناقشة مشاكل هذه البلديات وبحث سبل حلها.

من جهته أكد الوزير حرصه التام على دعم ومساندة بلديات المنطقة الشرقية لتذليل صعابها بغية تحسين وضع خدمات المواطن في هذه البلديات.