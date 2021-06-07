تكتل فزان النيابي يدين تفجير سبها ويطالب بإرسال قوة من الجيش والشرطة لتأمين الجنوب

ليبيا – أدان تكتل فزان النيابي الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بوابة تابعة لوزارة الداخلية البحث الجنائي يوم الأحد الموافق 6 من يونيو 2021، والذي راح ضحيته النقيب إبراهيم عبد النبي مناع وزميله النقيب العباس أبو بكر الشريف، وأصيب أربعة من زملائهم بجروح من جراء التفجير الإرهابي.

أعضاء التكتل تقدموا في بيان لهم اليوم الإثنين تابعته صحيفة المرصد بخالص التعازي إلى أسر من قضوا خلال هذا الهجوم الإرهابي الجبان، سائلين المولى أن يتقبلهم بواسع رحمته في جنات الخلد وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وطالب التكتل في طور تداعيات هذا الهجوم الإرهابي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والنائب العام بفتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة، ومحاسبة كل من شارك فيها أمام العدالة، وألا تكون مثل سابقاتها (مجزرة قاعدة براك، عمليات الهاون في فبراير 2016 وفبراير 2021)، تقيد ضد مجهول وترمي في طي النسيان.

ودعا وزارة الصحة لتقديم العناية العاجلة للجرحى وإرسال طائرة خاصة لهم للعلاج بالخارج، أسوة بجرحى محاربة الإرهاب في المدن الأخرى، مطالبًا وزارة الداخلية بإرسال فرق خاصة لمسرح العملية الإرهابية وإفادتهم بتقرير مفصل يرفع لمجلس النواب.

وأكد التكتل على ضرورة تغيير كافة القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة التي فشلت في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وإحالتهم للتحقيق.

كما نوّه إلى ضرورة العمل على إرسال قوة من الجيش والشرطة لتأمين المنطقة، محملًا إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عدم مكافحة تسلل الإرهابين للمنطقة، وانتشار تهريب البشر والوقود والمخدرات، وظاهرة الحرابة والقتل والسرقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية