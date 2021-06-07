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ليبيا تشارك باجتماع الإنتربول ووكالة الفضاء لبحث مراقبة الحدود عبر الأقمار الصناعية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزارة الداخلية، إنه عقد اليوم الأثنين، اجتماعاً عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة ضم الجهات الأمنية المعنية بالمنافذ بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات العامة مع الأمانة العامة للإنتربول ووكالة الفضاء الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة في إيجاز صحفي، تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية مناقشة عدد من النقاط التي تهدف إلى تعزيز دور الأجهزة الأمنية في حماية الحدود باستخدام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية للحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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