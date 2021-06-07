المنفي: متمسكون بإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التأكيد على تمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي اليوم الإثنين بأعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي خلال اللقاء على أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين، مشيراً إلى تمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وبحث اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين عن (13) دائرة انتخابية دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري.

من جهتهم أشار أعضاء الهيئة إلى ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الواحد.