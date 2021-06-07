مصر: نقف مع ليبيا ضد ما ينال من أمنها وستقرارها

أكدت مصر وقوفها الكامل مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها وذلك على خلفية الهجوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها مساء أمس، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها وقوفها الكامل مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

ودانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة للبحث الجنائي بمفرق آل مازق شمال مدينة سبها، جنوب ليبيا وأدى لمقتل النقيب إبراهيم عبد النبي مناع وزميله النقيب العباس أبو بكر الشريف وإصابة أربعة زملائهم بجروح.