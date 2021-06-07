المنفي: متمسكون بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة وتوحيد مؤسسات الدولة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار الذي ضم أعضاء ممثلين عن (13) دائرة انتخابية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري.

بدوره، أكد المنفي خلال اللقاء على أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين، مشيرًا إلى تمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

من جهتهم، أشار أعضاء الهيئة إلى ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الواحد.