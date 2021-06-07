على خلفية هجوم داعش في سبها.. العرادي: المجلس الرئاسي والحكومة ليس مطلوب منهما الاستنكار ولا الإدانة

قلل عضو جماعة الإخوان الإرهابية عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالزراق العرادي، من أهمية استنكار وإدانة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، للهجوم الإرهابي الذي نفذه داعش مساء الأحد في سبها، مطالبًا بالقيام بعمل استخباراتي للقبض على الجناة.

أتى ذلك بينما أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز المخابرات العامة لجمع المعلومات وكشف المتورطين في استهداف نقطة التفتيش التابعة لمديرية أمن سبها.

وقال العرادي، مغردًا على تويتر، إن “المجلس الرئاسي والحكومة ليس مطلوب منهما الاستنكار ولا الإدانة، مطلوب منهما عمل استخباراتي على الأرض، وإجراءات أمنية وعسكرية؛ للقبض على الجناة، والعصابة التي ينتمون إليها، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية”.

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