عبد الحكيم بالخير: إجراء الانتخابات في موعدها يتوقف على إصدار مجلس النواب القوانين اللازمة

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، إنهم جاهزون بنسبة 80% لإجراء الانتخابات في موعدها، والـ20% المتبقية شبه مكتملة ومتوقفة على القوانين الانتخابية التي تصدر من مجلس النواب.

أضاف بالخير في تصريحات صحفية، إنه بداية من شهر يونيو المقبل سيفتح سجل الناخبين، ولدينا تعاون مع السجل المدني، والدعم المادي مسيل في حسابات المفوضية والقيمة كافية للتجهيزات اللوجستية والاحتياجات، وأي نقص في الميزانية تعهّد به رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، وأخيرا مجلس النواب وافق على دعم المفوضية.

وتابع قائلًا: “لا صحة لما يتداول بشأن حصول المفوضية على دعم نقدي من أطراف خارجية، وحسابنا في مصرف ليبيا المركزي بالدينار الليبي، وكل الدعم المعنوي يتم عن طريق منظمة UNDB، وطلبات المفوضية تتحول عن طريق مشروع بيبول ويتم توفيرها” وفق قوله.