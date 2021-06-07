باشاغا: عودة النشاط الإرهابي يمثل تحد كبير للسلطة الحالية

أكد وزير الداخلية الأسبق في ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، أن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا أمام تحدٍ كبير لصد الهجمات الإرهابية.

باشاغا، وفي تغريدة على تويتر، قال: “إن عودة النشاط الإرهابي يمثل تحديًا للسلطة الحالية وتهديدًا خطيرًا لاستقرار الدولة وأمنها”، حسب قوله.

ودعا باشاغا، “جميع الأطراف إلى ضرورة توحيد وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب ومعالجة أسباب تناميه”، حسب قوله.

وأعرب عن إدانته “بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف البوابة الأمنية في سبها، مطالبا الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة”، حسب قوله.

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