ليبيا
الغويل يشارك في احتفالية لتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي دبلوم المهارات
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
07 June, 2021
يشارك وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية ،سلامة الغويل ،اليوم الإثنين ،في احتفالية لتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي ( دبلوم المهارات الإدارية ) التي ينظمها معهد التخطيط بالعاصمة طرابلس لصالح ديوان رئاسة الوزراء.
و يأتي ذلك لبناء قدرات الموظفين وتعزيز إدارة المهارات للقطاعات القابلة للتداول و توفير نقطة تحول ،لإجراء تحسينات مماثلة في القطاعات المختلفة، بهدف زيادة مستوى اداء العمل.
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