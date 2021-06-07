يشارك وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية ،سلامة الغويل ،اليوم الإثنين ،في احتفالية لتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي ( دبلوم المهارات الإدارية ) التي ينظمها معهد التخطيط بالعاصمة طرابلس لصالح ديوان رئاسة الوزراء.
و يأتي ذلك لبناء قدرات الموظفين  وتعزيز إدارة المهارات للقطاعات القابلة للتداول و توفير  نقطة تحول ،لإجراء تحسينات مماثلة في القطاعات المختلفة، بهدف زيادة مستوى اداء  العمل.