ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 June, 2021

يشارك وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية ،سلامة الغويل ،اليوم الإثنين ،في احتفالية لتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي ( دبلوم المهارات الإدارية ) التي ينظمها معهد التخطيط بالعاصمة طرابلس لصالح ديوان رئاسة الوزراء.

و يأتي ذلك لبناء قدرات الموظفين وتعزيز إدارة المهارات للقطاعات القابلة للتداول و توفير نقطة تحول ،لإجراء تحسينات مماثلة في القطاعات المختلفة، بهدف زيادة مستوى اداء العمل.