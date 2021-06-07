قال وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، عبد الحميد النعمي، نحن نعيش للأسف حالة انهيار كامل للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة وانقسام وعجز للسلطة التنفيذية الرسمية.

وأضاف النعمي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، المشهد مفتوح على احتمالين، الأول هو قيام قوة مسلحة محلية بعمل عسكري واسع النطاق لفرض أمر واقع جديد، وتحركات البعثة الأممية وبعض الأطراف الإقليمية ترجح أنهم يعملون على ذلك.

وتابع، الاحتمال الثاني هو استصدار قرار من مجموعة الحوار ( 75) بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، يكون تمهيدا لقرار من مجلس الأمن بتشكيل هيئة دولية مهمتها إجراء الانتخابات التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى فرض واقع جديد يحقق رغبات الأطراف الدولية في ليبيا.

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