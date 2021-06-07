المفوضية الأوروبية تزور ليبيا لبحث إدارة الحدود والأمن

تزور المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، ليبيا اليوم لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول الهجرة، وإدارة الحدود والأمن.

وستلقي المفوضة الأوروبية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والعديد من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية بحسب وكالة آكي.

وستسعى يوهانسن، حسب بيان المفوضية الصادر اليوم إلى العمل مع الليبيين لتحديد أطر مستقبل الدعم السياسي الطويل الأمد المقدم أوروبياً لليبيين.

وتؤكد بروكسل على أن دعمها لليبيا يرتكز على محاور أساسية تتعلق الهجرة وإدارة الحدود وكذلك تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

يذكر أن وفداً أوروبياً مؤلف من المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع ووزيري الخارجية الإيطالي والمالطي قد زار طرابلس في 28 مايو الماضي، قبل أن يقوم الدبيبة بزيارة إلى إيطاليا في اليوم الأخير من الشهر نفسه.