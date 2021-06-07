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وزارة الداخلية تبحث مع الإنتربول استخدام الأقمار الصناعية للحد من الجريمة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحثت وزارة الداخلية مع الأمانة العامة للإنتربول ووكالة الفضاء الأوروبية تعزيز دور الأجهزة الامنية في حماية الحدود بإستخدام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية للحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة ضم الجهات الأمنية المعنية بالمنافذ بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات العامة مع الأمانة العامة للإنتربول ووكالة الفضاء الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال الإجتماع الذي عقد بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية مناقشة عددا من النقاط التي تهدف إلى تعزيز دور الأجهزة الامنية في حماية الحدود بإستخدام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية للحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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