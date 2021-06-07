صنع الله يبحث مع السفير المصري تفعيل الاتفاقيات المتوقفة ومشاركة القاهرة بـ”خليج سرت للغاز”

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأثنين، في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، محمد ثروت والوفد المرافق له.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، تم خلال الاجتماع استعراض التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز وتوسيع أفاق العمل المشترك ، كما تم التطرق إلى تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في ذات المجال في السنوات الماضية، واللجان المشتركة منذ عام 2009م.

وفي الإطار القانوني للعمل المشترك تمت مناقشة تفعيل القرار الخاص بإنشاء “شركة خليج سرت لمشروعات الغاز ” بالشراكة مع شركة انبي، و شركة بتروجت و صندوق الانماء الاقتصادي و الاجتماعي الليبي، التي تأسست عام 2007 بمشاركة 24.5 % لشركة انبي ، 24.5% لشركة بتروجت ، و51% صندوق الانماء الاقتصادي و الاجتماعي الليبي، وتم التأكيد على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع قطاع النفط الليبي الواعد.