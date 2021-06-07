رئيس نقابة الخبّازين: لا صحة لما يشاع بشأن تخفيض أسعار الدقيق

نفى رئيس نقابة الخبّازين خريص محمد، اليوم الإثنين، الأخبار التي جاء مفادها تخفيض أسعار الدقيق.
خريض، وفي تصريحات صحفية، قال: “لا صحة لما يشاع بشأن تخفيض أسعار الدقيق، والسعر في السابق كان 116 دينارا للقنطار، ونتساءل عن السعر المحدد من شركة المطاحن وكيفية وضعه، وسعر القنطار 170 دينارا بشرط الحصول على 250 طنا بتكلفة تصل إلى 450 ألف دينار، يعد تعجيزا للخبّازين، وعلى وزارة الاقتصاد التدخل ووضع آلية يُحدّد بها هامش الربح على القمح والدقيق أسوة بتحديد سعر رغيف الخبز للخبّازين”.
وأضاف: “نتساءل عن الجهة التي جعلت سعر قنطار الدقيق 170 دينارا لشركة المطاحن، والأسباب التي تمنع شركة المطاحن من البيع مباشرة للخبّازين كل حسب احتياجاته، والنقابة ردّت على شركة المطاحن بشأن قرارها الذي سيخدم التجار لا المستهلك والخبّازين”.
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