استلام شحنة من صناديق الاقتراع عن طريق مشروع بيبول

تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، شحنة من صناديق الاقتراع والتي تأتي في إطار استعداد المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

يشار إلى أن هذا الدعم يأتي كجزء من الدعم الدولي المقدم للمفوضية عن طريق مشروع تعزيز الانتخابات من أجل ليبيا، بيبول.

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