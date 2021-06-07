صنع الله يلتقي السفير المصري ويناقش معه تفعيل قرار إنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت، في مقر المؤسسة بطرابلس اليوم الإثنين، وجرت مناقشة تفعيل قرار إنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز بالتعاون مع مصر.

تناول الاجتماع التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مجال النفط والغاز وتوسيع أفاق العمل المشترك ، كما تم التطرق إلى تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في ذات المجال في السنوات الماضية، واللجان المشتركة منذ عام 2009م.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع تطرق إلى الإطار القانوني للعمل المشترك، ومناقشة تفعيل القرار الخاص بانشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز بالشراكة مع شركة انبي، و شركة بتروجت و صندوق الانماء الاقتصادي و الاجتماعي الليبي، التي تأسست عام 2007.

وتوزعت مشاركة الأطراف الليبية والمصرية في الشركة بواقع: 24.5 % لشركة انبي ، 24.5% لشركة بتروجت ، و51% صندوق الانماء الاقتصادي و الاجتماعي الليبي، فيما تم التأكيد على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع قطاع النفط الليبي الواعد.

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