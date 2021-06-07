بـ 7 اختصاصات.. الدبيبة يصدر قرارا بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمتابعة تنفيذ برامج الحكومة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم “119” لسنة 2021 بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمتابعة تنفيذ البرامج التي تستهدفها الحكومة برئاسة وزير الاقتصاد و 8 أعضاء.

وجاء بالقرار، يشكل فريق عمل اقتصادي يتولى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدفها الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية كل من، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، و مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، و مديرعام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي، ومدير عام شركة الاستثمار الوطني.

وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات الفريق كالتالي، رصد أثر القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة، والبحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة, ودعمه في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه، والعمل على وضع خطط ويرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

