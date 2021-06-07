الدبيبه: ليبيا وحدها لن تستطيع وقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أن ليبيا لوحدها كونها دولة عبور لن تستطيع وقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية بل إن الأمر يحتاج لتعاون جدي من الإتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبه مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، اليوم الاثنين في العاصمة طرابلس بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، ومن جانب الليبي حضر اللقاء وزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وجرى خلال اللقاء بحث مسألة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية الناتجة عنها كظاهرة الارهاب والتجارة بالاعضاء والبشر.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة قيام شراكة حقيقة وإدارة للازمة كون الهجرة مسألة حساسة وتحتاج لمعالجات متنوعة ومختلفة، من إنشاء مشاريع تنموية بدول المصدر، وكذلك دعم للسلطات الليبية ببرامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة وتطوير قدرات خفر السواحل الليبية.